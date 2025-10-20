Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 8: Der Regenmacher
44 Min.Ab 6
Scully und Mulder ermitteln in dem Städtchen Kroner in Kansas gegen Daryl Mootz, der behauptet, ein Regenmacher zu sein. Viele zufriedene Kunden bestätigen seine unglaublichen Fähigkeiten. Doch Scully glaubt an einen Schwindel - auch der örtliche TV-Meteorologe Holman Hardt hält das alles für natürliche Wetterphänomene. Mulder hingegen findet heraus, dass Hardts aufgestaute Gefühle gegenüber seiner Jugendfreundin Sheila der Grund für den sintflutartigen Regen sind.
Weitere Folgen in Staffel 6
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
