Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Der Anfang

20th CenturyStaffel 6Folge 1
Der Anfang

Der AnfangJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 1: Der Anfang

44 Min.Ab 16

Fox Mulder und Dana Scully untersuchen zwei mysteriöse Todesfälle. Dabei kommen sie einem geheimnisvollen Wesen auf die Spur, das allem Anschein nach nichtmenschlichen Ursprungs ist. Es scheint sich um einen Außerirdischen zu handeln. Auch der mysteriöse "Raucher" folgt diesem Wesen. Dazu benutzt er den Jungen Gibson Praise, der aufgrund seiner außergewöhnlichen telepathischen Fähigkeiten zum Schachwunderkind wurde.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen