Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Dreamland (2)

20th CenturyStaffel 6Folge 5
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 5: Dreamland (2)

44 Min.Ab 6

Durch einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum wurden die Identitäten von FBI-Agent Fox Mulder und Morris Fletcher vertauscht. Nun hat man den echten Mulder aufgrund gezielt falscher Hinweise verhaftet. Niemand scheint ihm helfen zu können - doch dann erklärt sich plötzlich Morris Fletcher bereit, mit Mulder zusammen das Ereignis rückgängig zu machen. Ein Unterfangen, das kompliziert und nicht ungefährlich ist. Wird der neuerliche Identitäten-Wechsel funktionieren?

20th Century
Alle 9 Staffeln und Folgen