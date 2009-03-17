Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 012

TelenovelaStaffel 1Folge 12vom 17.03.2009
Folge 012

Folge 012Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 12: Folge 012

43 Min.Folge vom 17.03.2009Ab 6

Alisa versucht das unangenehme Pärchen-Essen mit Christian und Ellen schnell hinter sich zu bringen. Doch Ellen nutzt jede Gelegenheit, um Alisa zu demütigen. Alisa will nicht länger gute Miene zum bösen Spiel machen und geht. Während Alisa über das Schmuckschleifen Ablenkung sucht, stürzt sich auch Christian in die Arbeit. Alisas Anwesenheit hat ihn sehr aufgewühlt. Allein Ellen ist zufrieden mit dem Abend. Sie hat ihre Nebenbuhlerin konsequent vertrieben. Doch ihre Hochstimmung verfliegt schlagartig, als sie erkennt, dass ihre Übelkeit keineswegs vom Essen herrührt - Ellen ist schwanger.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen