Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 012
43 Min.Folge vom 17.03.2009Ab 6
Alisa versucht das unangenehme Pärchen-Essen mit Christian und Ellen schnell hinter sich zu bringen. Doch Ellen nutzt jede Gelegenheit, um Alisa zu demütigen. Alisa will nicht länger gute Miene zum bösen Spiel machen und geht. Während Alisa über das Schmuckschleifen Ablenkung sucht, stürzt sich auch Christian in die Arbeit. Alisas Anwesenheit hat ihn sehr aufgewühlt. Allein Ellen ist zufrieden mit dem Abend. Sie hat ihre Nebenbuhlerin konsequent vertrieben. Doch ihre Hochstimmung verfliegt schlagartig, als sie erkennt, dass ihre Übelkeit keineswegs vom Essen herrührt - Ellen ist schwanger.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick