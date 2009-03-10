Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 7: Folge 007
43 Min.Folge vom 10.03.2009Ab 6
Der gemeinsame Kuss bewegt sowohl Alisa als auch Christian. Während Alisa beginnt sich wirklich zu verlieben, beschließt Christian jedoch, seiner Beziehung mit Ellen eine neue Chance zu geben. Aber Ellen hat Alisa bereits auf der Abschussliste. Sie fordert Oskar auf, Alisa wegen ihres Wissens über ihre Affäre aus Christians Umfeld zu entfernen. Oskar überlässt diese Aufgabe seinem willigen Helfer Bernhardt Hundt. Als dieser Alisa beim heimlichen Schleifen in der alten Fabrik vorfindet, schreckt er nicht vor körperlicher Gewalt zurück.
