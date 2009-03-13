Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 010
43 Min.Folge vom 13.03.2009Ab 6
Alisa entscheidet sich in Schönroda zu bleiben und widmet sich ihrer Leidenschaft - dem Schleifen von Kristall. Mit ihrem beruflichen Optimismus steigt auch die Hoffnung für ihre private Zukunft. Will Christian vielleicht doch noch etwas von ihr? Tamara erfährt geschockt von Lilianas Fehlgeburt und verspricht ihrem Vater, ihre Mutter nie darauf anzusprechen, denn Liliana scheint durch das schreckliche Erlebnis schwer traumatisiert. Alisas Hoffnungen währen nur so lange, bis Christian ihr eröffnet, dass er Ellen heiraten wird.
