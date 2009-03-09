Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 1Folge 6vom 09.03.2009
43 Min.Folge vom 09.03.2009Ab 6

Alisa Lenz verschweigt Christian Ellens Affäre mit Oskar. Sie will sich aus den privaten Angelegenheiten der Castellhoffs heraushalten und sich nur auf ihre Arbeit konzentrieren. Als Alisa in einem alten Fabriktrakt eine ausgemusterte Schleifmaschine entdeckt, wird ihre heimliche Leidenschaft für das Kristallschleifen geweckt. Derweil versucht Ellen alles, um ihren Fehltritt vor Christian zu verheimlichen. Doch ihre Taktik, Christian durch die Lösung ihrer Verlobung nur noch stärker an sich zu binden, geht erst einmal nach hinten los - Christian ist bereit für den ersten Kuss mit Alisa.

