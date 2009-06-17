Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 072

TelenovelaStaffel 5Folge 12vom 17.06.2009
Folge 072

Folge 072Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 12: Folge 072

43 Min.Folge vom 17.06.2009

Alisa wird bei der Gründung des Kristallschmuckateliers in jeder Hinsicht von ihrer Geschäftspartnerin Liliana unterstützt. Liliana genießt Alisas Nähe und spürt eine ihr unerklärliche Verbundenheit mit ihr. Karl will Klarheit bezüglich Gudruns Verdacht und beschließt heimlich, einen Gentest zu machen. Gudrun indes kann es nicht abwarten und begibt sich in die Höhle des Löwen. Bei den Castellhoffs will sie weitere Anhaltspunkte für ihren Verdacht finden, doch unglücklicherweise läuft sie dabei ausgerechnet Horst in die Arme.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen