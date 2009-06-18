Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 073

TelenovelaStaffel 5Folge 13vom 18.06.2009
Folge 073

Folge 073Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 13: Folge 073

42 Min.Folge vom 18.06.2009Ab 6

Alisa ist von Gudruns und Karls merkwürdigem Verhalten irritiert. Sie befürchtet, dass die beiden es ihr immer noch übel nehmen, dass sie sich selbstständig gemacht hat. Als sie Ellen zufällig in ihrem Hochzeitskleid begegnet, eröffnet sich für Alisa gänzlich unerwartet eine große Chance. Ludwig ist durch den Ohrring der wahren Identität von Alisa und Jonas auf die Spur gekommen. Der Gentest bestätigt schließlich Gudruns Verdacht: Liliana ist die leibliche Mutter von Alisa und Jonas! In Gudrun erwacht die helle Panik. Sie fleht Karl und Ludwig an, unter allen Umständen Stillschweigen zu bewahren. Doch Karl ist dabei gar nicht wohl.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen