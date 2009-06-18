Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 073
42 Min.Folge vom 18.06.2009Ab 6
Alisa ist von Gudruns und Karls merkwürdigem Verhalten irritiert. Sie befürchtet, dass die beiden es ihr immer noch übel nehmen, dass sie sich selbstständig gemacht hat. Als sie Ellen zufällig in ihrem Hochzeitskleid begegnet, eröffnet sich für Alisa gänzlich unerwartet eine große Chance. Ludwig ist durch den Ohrring der wahren Identität von Alisa und Jonas auf die Spur gekommen. Der Gentest bestätigt schließlich Gudruns Verdacht: Liliana ist die leibliche Mutter von Alisa und Jonas! In Gudrun erwacht die helle Panik. Sie fleht Karl und Ludwig an, unter allen Umständen Stillschweigen zu bewahren. Doch Karl ist dabei gar nicht wohl.
