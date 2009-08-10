Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 104
42 Min.Folge vom 10.08.2009Ab 6
Alisa hat ein schlechtes Gewissen, weil die Suche nach ihrer leiblichen Mutter für so viel Unfrieden zwischen ihr, Gudrun und Jonas gesorgt hat. Sie möchte ihrer Familie zeigen, wie viel sie ihr bedeutet, und lädt alle zum Essen zu sich nach Hause ein. Doch der Abend verläuft anders als erwartet. Ludwig ist nach der Trennung von Liliana schwer getroffen. In seiner Hoffnung, sich wenigstens mit Christian zu versöhnen, vertraut er seinem Sohn auch das Geheimnis an, das er mit Alisas Eltern teilt.
