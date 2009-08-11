Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 105
43 Min.Folge vom 11.08.2009Ab 6
Alisa kämpft mit der Enttäuschung, dass ihr Bruder Jonas den Ohrring ihrer leiblichen Mutter im See versenkt hat. Doch Gudrun redet ihr ein, Jonas hätte das nur aus Angst um die Familie getan. Mit der gleichen Begründung gesteht Ludwig seinem Sohn Christian den Schweigepakt zwischen ihm und den Lenzens - in Wahrheit haben Gudrun und er den Ohrring im See versenkt. Zu Gudruns Erleichterung will Alisa Jonas vergeben - bis Christian sie um ein ernstes Gespräch bittet.
