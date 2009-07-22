Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 092
43 Min.Folge vom 22.07.2009
Während Alisa glücklich mit Paul ist, kriselt es immer stärker zwischen Christian und Ellen. Als auf dem Weg in die Flitterwochen auch noch der Wagen versagt, erinnert Christian sich wehmütig an seine Autopanne mit Alisa. Für Caro geht ein Traum in Erfüllung, als sie erfährt, dass sie die leibliche Tochter von Oskar Castellhoff ist. Conny muss fürchten, dass Caro das Geheimnis nicht für sich behalten wird, denn sie sieht mit Besorgnis, wie Caro sich verändert. Ludwigs Gesundheitszustand verschlechtert sich, und sowohl das Zerwürfnis mit Christian als auch die Tatsache, dass er Liliana nicht die Wahrheit sagen kann, belasten ihn sehr.
