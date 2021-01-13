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Alles Liebe

Die Königin vom FKK sucht ihren Ritter

ATVStaffel 2Folge 2vom 13.01.2021
Die Königin vom FKK sucht ihren Ritter

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Alles Liebe

Folge 2: Die Königin vom FKK sucht ihren Ritter

49 Min.Folge vom 13.01.2021Ab 6

Margareta, Ottokar, Monika und Emir wagen den Schritt ins Liebesglück. Monikas Mr. Right ist treu, witzig und leidenschaftlich. Ottokar dagegen träumt von einer Frau, mit der er "Pferde stehlen" kann". Emir aus Baden ist noch jung, sucht jedoch bereits nach der Partnerin fürs Leben. Seine Traumfrau ist Muslimin und stammt wie er aus dem Balkangebiet. Die 86-jährige Margareta wiederum will einen Mann, der gebildet, aber keinesfalls eifersüchtig ist.

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