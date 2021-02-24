Hochzeitsfoto mit der besten FreundinJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 8: Hochzeitsfoto mit der besten Freundin
48 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 6
Brigitte, Alexander, Corinna und Christopher suchen nach der großen Liebe. Alexander will nach einer Trennung wieder einen Neustart wagen - und zwar mit einer einfühlsamen Frau, die mit ihm alt werden möchte. Brigitte sehnt sich nach einem Mann, der romantisch veranlagt ist. Corinna hat genug von oberflächlichen Online-Dates und wünscht sich einen Partner, der es ernst mit ihr meint. Christophers Traumfrau hat eine positive Grundeinstellung und ist nicht eifersüchtig.
