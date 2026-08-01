Alles für die Liebe: Susannes Familie will keinen Kontakt mehr zu ihrJetzt ohne Werbung streamen
Amore unter Palmen Deutschland
Folge 4: Alles für die Liebe: Susannes Familie will keinen Kontakt mehr zu ihr
45 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Amore-Neuzugang Susanne (53) macht sich auf den Weg nach Banjul in Gambia, um ihren Ehemann wiederzusehen, den sie erst vor wenigen Monaten kennengelernt hat. Kevin (37) steht in Thailand vor seinem zweiten Date - sehr zum Unbehagen von Kitty. In Bangkok lernt Matthias (50) nicht nur Nats Familie kennen, sondern auch die Kochkünste seiner zukünftigen Schwiegermutter. Und in Mexiko sorgt Carmelo ausgerechnet mit seinem Ausflug zu einer Streetfood-Bude für lange Gesichter:
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