Party Time! Nina und Carmelo schaffen gemeinsame ErinnerungenJetzt ohne Werbung streamen
Amore unter Palmen Deutschland
Folge 6: Party Time! Nina und Carmelo schaffen gemeinsame Erinnerungen
45 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Bei Nina und Carmelo wird es bei einem Bootstrip feucht-fröhlich. Nach mehreren Gläsern Mezcal fallen endlich die Hemmungen. Matthias (50) lädt Nat zum Eisessen ein. Beim gegenseitigen Füttern kommen sich die beiden näher. Daniel entführt Nadine (37) in sein Heimatdorf in den kolumbianischen Bergen. Dort lernt sie nicht nur seine Oma kennen, sondern auch lokale Traditionen. Und auch Susanne (54) kommt endlich in Gambia an und trifft ihren frisch angetrauten Ehemann wieder.
Alle Staffeln im Überblick