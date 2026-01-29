Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 6Folge 1
49 Min.Ab 12

Die Kärntnerin Andrea hat sich im Internet in den 30 Jahre jüngeren David verliebt. Nach dreieinhalb Jahren Online-Beziehung will sie ihre Flamme nun endlich persönlich kennenlernen und reist gemeinsam mit ihrer Freundin Margit an die Elfenbeinküste. Der Innviertlerin Elisabeth haben es die afrikanischen Männer angetan. Sie hat sich im Netz in einen Mann namens Bernard verguckt und möchte ihn nun bald in seiner Heimat besuchen.

