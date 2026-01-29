Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 6Folge 10
Folge 10: Tränen in der Elfenbeinküste

56 Min.Ab 12

Es gibt bittere Tränen in der Elfenbeinküste: Der junge Ivorer David wollte Andrea dazu bewegen, dass sie noch mehr Zeit mit ihm in seiner Heimat verbringt. Doch nun hat Andrea eine bittere und auch zum teil selbstlose Entscheidung getroffen. Die 55-jährige Wahl-Kärntnerin zögert aber die Entscheidung auch ihrem jungen Lover mitzuteilen.

ATV
