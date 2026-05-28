Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amore unter Palmen

Zwei Ringe und eine Traumhochzeit

ATVStaffel 8Folge 10vom 28.05.2026
Zwei Ringe und eine Traumhochzeit

Zwei Ringe und eine TraumhochzeitJetzt kostenlos streamen

Amore unter Palmen

Folge 10: Zwei Ringe und eine Traumhochzeit

50 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Die Stunden unter exotischer Sonne neigen sich dem Ende zu: das große Finale von „Amore unter Palmen“ ist da! Nach einer Staffel voller Höhen und Tiefen, leidenschaftlicher Begegnungen und erbitterter Auseinandersetzungen, fallen nun die letzten Würfel. Zwischen großen Gefühlen, überraschenden Wendungen und der knallharten Realität müssen die Liebenden einmal mehr beweisen, wie stark ihre Verbindung wirklich ist.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Amore unter Palmen
ATV
Amore unter Palmen

Amore unter Palmen

Alle 8 Staffeln und Folgen