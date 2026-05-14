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Amore unter Palmen

Doppelte Amore in Kenia

ATVStaffel 8Folge 8vom 14.05.2026
Doppelte Amore in Kenia

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Amore unter Palmen

Folge 8: Doppelte Amore in Kenia

49 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

In Folge 8 von „Amore unter Palmen“ gibt‘s emotionale Achterbahnfahrten: Während einige Paare sich scheinbar unüberwindbare Hürden stellen müssen, kämpfen andere mit den Schatten der Vergangenheit und der Ungewissheit ihrer Zukunft. Wer findet sein Glück, und für wen wird der Traum von der Amore zur Zerreißprobe?

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