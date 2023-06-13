Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeklagt: Mörder vor Gericht

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 13.06.2023
43 Min.Folge vom 13.06.2023Ab 12

Bei der Polizei in Highland Heights geht ein Notruf ein: Shayna Hubers ist in der Leitung und gibt an, ihren Freund, den Anwalt Ryan Carter Poston, angeblich in Notwehr erschossen zu haben. Im anschließenden Polizeiverhör stimmen ihre Aussagen jedoch nicht mit den Begebenheiten am Tatort überein und sie wird wegen vorsätzlichen Mordes zu 40 Jahren Haft verurteilt. Nur ein Jahr nach der Urteilsverkündung nimmt der Fall nochmal eine überraschende Wendung ...

SAT.1 GOLD
