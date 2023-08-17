Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 9: Der Fall Todd Mullis
43 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12
Diesen Fall verfolgt ganz Amerika: In Iowa wird Todd Mullis beschuldigt, seine Frau Amy mit einer Maisgabel erstochen zu haben. Das Opfer hatte mehrere Affären, weshalb die Ermittler glauben, dass Todd seine Ehefrau aus Rache getötet hat. Doch der Beschuldigte hat ein Alibi und bleibt bei der Aussage, dass der Tod seiner Frau ein Unfall war. Der Wendepunkt in dem Fall ergibt sich erst, als die Polizei einen Durchsuchungsbefehl für den Hof der Familie Mullis erhält ...
