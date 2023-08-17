Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Der Fall Todd Mullis

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 17.08.2023
Der Fall Todd Mullis

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 9: Der Fall Todd Mullis

43 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12

Diesen Fall verfolgt ganz Amerika: In Iowa wird Todd Mullis beschuldigt, seine Frau Amy mit einer Maisgabel erstochen zu haben. Das Opfer hatte mehrere Affären, weshalb die Ermittler glauben, dass Todd seine Ehefrau aus Rache getötet hat. Doch der Beschuldigte hat ein Alibi und bleibt bei der Aussage, dass der Tod seiner Frau ein Unfall war. Der Wendepunkt in dem Fall ergibt sich erst, als die Polizei einen Durchsuchungsbefehl für den Hof der Familie Mullis erhält ...

