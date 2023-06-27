Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Der Fall Donald Wayne Hartung

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 5 vom 27.06.2023
Der Fall Donald Wayne Hartung

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 5: Der Fall Donald Wayne Hartung

43 Min.Folge vom 27.06.2023Ab 12

In Escambia County werden Voncile Smith und ihre beiden Söhne Richard und John in ihrem Haus ermordet. Als Donald Wayne Hartung, Vonciles dritter Sohn, von der Polizei zum Verhör geladen wird, verhält er sich äußerst merkwürdig. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung finden die Ermittler heraus, dass er Mitglied der "Wicca-Religion" ist, die an Hexerei und Magie glaubt. Kam es deswegen zum Streit zwischen ihm und seiner Mutter, einer überzeugten und gläubigen Christin?

