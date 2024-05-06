Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna liebt Abenteuer

Klettern: Den Gipfel der Gefühle erklimmen

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 06.05.2024
Klettern: Den Gipfel der Gefühle erklimmen

Klettern: Den Gipfel der Gefühle erklimmenJetzt kostenlos streamen

Anna liebt Abenteuer

Folge 2: Klettern: Den Gipfel der Gefühle erklimmen

24 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12

Schwindelerregende Höhen und eine unbekannte Person an deiner Seite. Anna liebt das Ungewöhnliche. Das beweist sie bei diesem Date. Erstes Kennenlernen an einer Felswand, die eigene Angst überwinden und vielleicht das romantischste Picknick der Welt, das erwarten Anna und ihr Blind-Date bei diesem Abenteuer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna liebt Abenteuer
Joyn AT
Anna liebt Abenteuer

Anna liebt Abenteuer

Alle 1 Staffeln und Folgen