Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna liebt Abenteuer

MMA: Mit Vollkontakt ins Blinddate

Joyn ATStaffel 1Folge 4
MMA: Mit Vollkontakt ins Blinddate

MMA: Mit Vollkontakt ins BlinddateJetzt kostenlos streamen

Anna liebt Abenteuer

Folge 4: MMA: Mit Vollkontakt ins Blinddate

22 Min.Ab 12

Ein romantisches Date kann jeder. Anna liebt die Herausforderung und probiert ihre Kampfkünste im Cage aus. Statt zu flirten oder sich langsam anzunähern, gilt es hier die Grenzen und Schwachstellen des Gegenübers auszuloten. Welche Überwindung kostet es gegen eine Fremde zu kämpfen und dennoch die liebenswürdige Seite zu zeigen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna liebt Abenteuer
Joyn AT
Anna liebt Abenteuer

Anna liebt Abenteuer

Alle 1 Staffeln und Folgen