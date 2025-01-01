Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 36

SAT.1Staffel 5Folge 36
Folge 36: Episode 36

23 Min.Ab 12

Als Luca Nina unmissverständlich klarmacht, dass er sie nicht liebt, ist sie zunächst tief getroffen. Aber sie verdrängt den Schmerz und freut sich stattdessen darüber, in Jojo den Richtigen gefunden zu haben. Und schnell steht neuer Ärger vor der Tür: Nina erfährt, dass Anna mit Carla um den Zuschlag für die Espinoza-Kollektion konkurriert und gerät durch Zufall direkt zwischen die Fronten.

