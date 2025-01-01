Anna und die Liebe
Folge 20: Episode 20
24 Min.Ab 12
Nina ist von Jojos Liebesgeständnis überrumpelt und muss ihm klar machen, dass sie nicht so empfindet wie er. Als Jojo sich daraufhin zurückzieht, befürchtet sie, ihn als Freund verlieren zu können. Nur in ihren Zeichnungen findet sie Ablenkung. Als Anna diese entdeckt und Ninas Talent erkennt, schlägt sie ihr vor, sich bei einer Modeschule zu bewerben.
