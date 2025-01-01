Anna und die Liebe
Folge 45: Episode 45
24 Min.Ab 12
Nina kann der Versuchung nur schwer widerstehen, dennoch löst sie sich aus dem Kuss mit Luca und nimmt Abschied von ihm. Gerade noch rechtzeitig kommt sie zum Termin mit ihrem Bewährungshelfer. Jojo kann seine Eifersucht wegen Ninas Begegnung mit Luca auf dem Schiff kaum verbergen. Zunächst weicht sie seinen Fragen aus, doch dann beschließt sie, ihm von dem Kuss zu erzählen.
