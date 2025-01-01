Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 70

SAT.1Staffel 5Folge 70
Episode 70

Anna und die Liebe

Folge 70: Episode 70

24 Min.Ab 12

Paloma und Enrique laufen sich das erste Mal nach Palomas Liebeserklärung über den Weg. Angespannt erwartet sie irgendeine Reaktion von Enrique - aber die bleibt aus. Paloma ist zutiefst enttäuscht, nicht ahnend, dass Enrique von ihrem Liebesgeständnis noch gar nichts weiß. Und während sie bei Virgin ihren Frust ablässt, hört Enrique zum ersten Mal ihre Nachricht auf seiner Mailbox.

