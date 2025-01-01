Anna und die Liebe
Folge 71: Episode 71
24 Min.Ab 12
Luca ist am Boden zerstört, nachdem er Nina bitten musste, die Firma nie wieder zu betreten. Bruno möchte seinem Sohn helfen, doch Luca geht eigene Wege, um Nina zu vergessen. Es ärgert Bruno, dass sein Sohn sich nicht gegen Lindenberg zur Wehr setzt. Und so lässt er bei der "Scream-Präsentation" eine Bombe platzen, um Luca zu seinem Glück zu zwingen.
