Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 71

SAT.1Staffel 5Folge 71
Episode 71

Episode 71Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 71: Episode 71

24 Min.Ab 12

Luca ist am Boden zerstört, nachdem er Nina bitten musste, die Firma nie wieder zu betreten. Bruno möchte seinem Sohn helfen, doch Luca geht eigene Wege, um Nina zu vergessen. Es ärgert Bruno, dass sein Sohn sich nicht gegen Lindenberg zur Wehr setzt. Und so lässt er bei der "Scream-Präsentation" eine Bombe platzen, um Luca zu seinem Glück zu zwingen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen