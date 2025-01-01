Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 79

SAT.1Staffel 5Folge 79
Episode 79

23 Min.Ab 12

Mithilfe von Luca gelingt es Nina, das Interview mit Natascha durchzustehen. Die beiden spüren, dass die Nähe zwischen ihnen immer noch besteht. Auch Jojo bekommt das mit. Aus schlechtem Gewissen heraus, und weil sie glaubt, Jojo wirklich zu lieben, will Nina ein Zeichen setzen. Sie will nun endlich neu anfangen und fragt Jojo, ob er mit ihr zusammenziehen will.

