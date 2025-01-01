Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 97

SAT.1Staffel 5Folge 97
Episode 97

Episode 97Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 97: Episode 97

23 Min.Ab 12

Während Nina nach der Operation erfährt, dass Luca mit Bernd Lindenberg gebrochen hat und sie Carla gegenüber durchblicken lässt, dass vielleicht doch noch Hoffnung für Luca und sie besteht, quält Carla der Gedanke, Luca an Nina zu verlieren. Sie versucht, einen Keil zwischen die beiden zu treiben, indem sie verhindert, dass Luca zu Nina kann. Außerdem verschweigt sie Nina den Besuch von Luca.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen