Night of the Digging DeadJetzt kostenlos streamen
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 1: Night of the Digging Dead
20 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Ton und Allen machen sich auf den Weg nach Oxnard, Kalifornien, wo sie eine der ersten elektronischen Knochensägen und eine Einbalsamierungspumpe aus den 40er Jahren entdecken. Außerdem stoßen die Auktionsjäger auf einen speziell angefertigten Haikäfig - doch ob dieser die Raubtiere wirklich fernhalten kann?
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