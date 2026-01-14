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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Choo-Choo, Cha-Ching

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 6vom 14.01.2026
Choo-Choo, Cha-Ching

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 6: Choo-Choo, Cha-Ching

20 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Ton und Allen stehen bei einer Auktion in dem kleinen Ort Palmer schon kurz vor einer Niederlage, doch dann bekommen die beiden noch eine zweite Chance - und ergattern prompt einen motorisierten Eisenbahn-Wartungswagen aus den 60er Jahren. Außerdem können sie eine halbautomatische japanische Pistole in ihren Besitz bringen.

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