Auf Streife

Malen statt zahlen

SAT.1Staffel 10Folge 112
Malen statt zahlen

Auf Streife

Folge 112: Malen statt zahlen

45 Min.Ab 12

Ein Zweijähriger im Pyjama wird aufgegriffen. Als die Polizei ihn heimbringt, sehen sie: In das Elternhaus wurde eingebrochen! - Ein Reiter wird mit einer Kopfwunde neben seinem Pferd aufgefunden. War es ein Unfall? - Da ein 17-Jähriger das Motorrad mit Farbe verunstaltet hat, bringt ein Mann ihn aufs Revier Köln-Mülheim. Dort trifft er auf die Mutter des Jungen ... - Auf Streife entdecken die Beamten ein mit Plüschherzen bespicktes Auto. Und in ihm: Eine reglose Person!

