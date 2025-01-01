Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Foto Finished

SAT.1Staffel 10Folge 13
Foto Finished

Auf Streife

Folge 13: Foto Finished

44 Min.Ab 12

Raub-Überfall auf einen Ladenbesitzer, der eine detaillierte Täterbeschreibung gibt. Doch dann tauchen Fotos auf. - Auf der Wache Köln-Mülheim meldet eine Mutter ihre Tochter als vermisst. Ihr letzter Standort: Der Park. - Das Hotelzimmer einer Frau wird verwüstet. Es wurde nichts entwendet und es gibt keine Einbruchsspuren. Was suchte der Täter? - Beim Einsatz wegen häuslicher Gewalt treffen die Beamten auf drei verletzte Familienmitglieder. Wer hat hier wen verprügelt?

SAT.1
