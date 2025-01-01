Auf Streife
Folge 19: Abgeführt
45 Min.Ab 12
In einem Café wurde heimlich Abführmittel verabreicht. Das Opfer: Eine Bewerberin, die kurz zuvor hier eine Job-Absage erhielt. - Kurz nach dem Einzug in ein Mehrfamilienhaus werden Kleidung und mehrere Kartons aus dem Keller gestohlen. - Auf der Wache Köln-Mülheim geht es turbulent zu: Meldung eines Einbruchdiebstahls, ein Mann mit einer amateurhaften Tätowierung, ein Wildpinkler und noch mehr. - Eine Frau wird beim Fahrraddiebstahl erwischt. Und sie ist nicht ganz bei Sinnen!
