SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Folge 4: Schutzengel

41 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 16

Um seine Ex-Frau zurückzubekommen, setzt ein Mann auf ein grausames Mittel. Er schlitzt ihre den Hals auf und bietet ihr anschließend seine Hilfe an, wenn sie mit ihm erneut eine Beziehung eingeht. Um an genügend belastende Beweise zu kommen, setzt die Polizei eine Undercover-Agentin ein, die erschreckende Entdeckungen macht.

