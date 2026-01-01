Auftragskiller gesucht
Folge 7: Das Schwiegermonster
42 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Eine Frau verbietet ihren Kindern den Kontakt zu deren Großmutter väterlicherseits. Die gekränkte Schwiegermutter engagiert einen Auftragskiller, um ihre Schwiegertochter aus dem Weg zu räumen. Sie bezieht einen alten Freund der Familie mit Mafia-Kontakten in ihren teuflischen Plan ein. Der hat jedoch Gewissensbisse und wendet sich an die Polizei ...
