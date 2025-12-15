Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aus alt mach wow - Wohnträume werden wahr

Staffel 1Folge 1vom 15.12.2025
Die perfekte Geldanlage

Folge 1: Die perfekte Geldanlage

Folge 1: Die perfekte Geldanlage

47 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Richard und Sarah wollen ein stillgelegtes Bankgebäude wiederaufleben lassen. Das junge Paar steckt 50.000 Pfund in den Kauf der renovierungsbedürftigen Gemäuer. Nun planen sie einen groß angelegten Neubau, um sich mit ihren beiden Töchtern häuslich niederzulassen. Ein alter Tresor soll künftig als Speisekammer dienen und eine Holztreppe bildet das Schmuckstück des Anwesens. Diese und die Außenfassade stehen schon lange unter Denkmalschutz.

