Die Hoffnung stirbt zuletzt
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 12: Die Hoffnung stirbt zuletzt
44 Min.Folge vom 03.07.2024Ab 12
Während Brent und Ethan in den Bergen Victorias verzweifelt nach Nuggets suchen, scheinen die "Victoria Diggers" eine Glückssträhne zu haben: Die neue Waschanlage funktioniert ausgezeichnet und Mick ist zuversichtlich, Goldgräbergeschichte zu schreiben.
