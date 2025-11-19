Viele Rückschläge und mieses WetterJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 6: Viele Rückschläge und mieses Wetter
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Jacqui und Andrews Suche nach Gold führt sie tief ins Gebiet Palmer River, Queensland. Die Ausbeute kann sich sehen lassen, doch die beiden stecken im Outback fest, und Hilfe ist nicht in Sicht. Die Gold Retrievers rechnen mit einem finanziellen Ausfall, da wichtige Ersatzteile für eines ihrer Geräte nicht ankommen.
