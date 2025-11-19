Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Viele Rückschläge und mieses Wetter

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 6vom 19.11.2025
Viele Rückschläge und mieses Wetter

Viele Rückschläge und mieses Wetter

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 6: Viele Rückschläge und mieses Wetter

45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Jacqui und Andrews Suche nach Gold führt sie tief ins Gebiet Palmer River, Queensland. Die Ausbeute kann sich sehen lassen, doch die beiden stecken im Outback fest, und Hilfe ist nicht in Sicht. Die Gold Retrievers rechnen mit einem finanziellen Ausfall, da wichtige Ersatzteile für eines ihrer Geräte nicht ankommen.

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

