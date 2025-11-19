Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Von Drohnen bedroht

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 7vom 19.11.2025
Von Drohnen bedroht

Von Drohnen bedrohtJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 7: Von Drohnen bedroht

45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Die Gold Devils haben mit einigen Rückschlägen bei der Goldsuche zu kämpfen, doch eine vielversprechende Entdeckung könnte ihre Sorgen verschwinden lassen. Indes stellen sich Jacqui und Andrew ungebrochen den tropischen Temperaturen der Palmer-River-Region. Sie arbeiten bis zum Umfallen, um eine Transportmöglichkeit für das Gold aufzustellen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alle 4 Staffeln und Folgen