Australia's Most Dangerous Prisoners
Folge 1: Massaker im Treppenhaus
43 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 16
Adrian Bayley, Serienvergewaltiger und -mörder gehört zu den gefährlichsten Gefängnisinsassen Australiens. Er hätte niemals auf Bewährung freigelassen werden dürfen. Außerdem: Der 44-jährige Simon Gittany warf seine 14 Jahre jüngere Freundin aus dem 15. Stock eines Wohnblocks, weil sie vorhatte, ihn zu verlassen.
