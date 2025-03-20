Australia's Most Dangerous Prisoners
Folge 5: Blutiges Geständnis
42 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 16
Corey Breen rastet plötzlich aus und ersticht seinen verhassten Vater und dessen Lebenspartnerin. Malcom Baker erschießt seine Ex-Freundin und deren neuen Freund, seinen eigenen Sohn und drei weitere Menschen. Daniel Holdom tötet aus reinem Vergnügen. Seine Opfer sind eine junge Mutter und ihre kleine Tochter. Experten berichten von den grausamen Taten, den Folgen und dem Gefängnisalltag dieser brutalen australischen Killer.
