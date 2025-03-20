Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australia's Most Dangerous Prisoners

Blutiges Geständnis

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 20.03.2025
Blutiges Geständnis

Blutiges GeständnisJetzt kostenlos streamen

Australia's Most Dangerous Prisoners

Folge 5: Blutiges Geständnis

42 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 16

Corey Breen rastet plötzlich aus und ersticht seinen verhassten Vater und dessen Lebenspartnerin. Malcom Baker erschießt seine Ex-Freundin und deren neuen Freund, seinen eigenen Sohn und drei weitere Menschen. Daniel Holdom tötet aus reinem Vergnügen. Seine Opfer sind eine junge Mutter und ihre kleine Tochter. Experten berichten von den grausamen Taten, den Folgen und dem Gefängnisalltag dieser brutalen australischen Killer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Australia's Most Dangerous Prisoners
Kabel Eins Doku
Australia's Most Dangerous Prisoners

Australia's Most Dangerous Prisoners

Alle 1 Staffeln und Folgen