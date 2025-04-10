Australia's Most Dangerous Prisoners
Folge 8: Dunkle Abgründe
43 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 16
Katherine Knight wirkt auf den ersten Blick völlig normal. Doch was sie ihrem Partner angetan hat, ist unvorstellbar. Ihr Verbrechen war so grausam - dass sie als erste Frau in Australien als zu gefährlich eingestuft wurde - um jemals aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Sie enthauptete ihren Mann, so gekonnt, dass es sogar dem Gerichtsmediziner auffiel.
