SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 6vom 09.06.2023
42 Min.Folge vom 09.06.2023Ab 6

Bei einer nervenaufreibenden Verfolgungsjagd von zwei rücksichtslosen Buggyfahrern baut Garner mit seinem Strand-Bike eine Bruchlandung in den Dünen. Frustriert will er sich sofort wieder auf seinen "normalen" Posten in der Stadt versetzen lassen. Im Polizeipräsidium wird Garner aus Rache von seinem Captain mit Papierbergen eingedeckt ... Summer fühlt sich bereits am ersten Tag an der Malibu Beach High dem Konkurrenzkampf mit den Mädchen aus reichem Hause ausgesetzt ...

