Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Tödliche Gefahr in der Tequila Bay

SAT.1Staffel 3Folge 3vom 06.06.2023
Tödliche Gefahr in der Tequila Bay

Folge 3: Tödliche Gefahr in der Tequila Bay

42 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 6

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu". // Tödliche Gefahr in der Tequila Bay: Im Baywatch-Hauptquartier teilt Mitch mit, dass er wieder an den Strand zurückkehrt, sobald der neue leitende Lieutenant eintrifft. Doch als er Stephanie Holden in der Uniform eines Lieutenants der Rettungsschwimmer sieht, ist er alles andere als glücklich.

