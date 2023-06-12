Showdown auf den KlippenJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 7: Showdown auf den Klippen
42 Min.Folge vom 12.06.2023Ab 12
Matt unternimmt eine Motorradtour und begegnet dabei seiner Traumfrau. Ohne Matts Wissen nimmt das Mädchen namens Jessie an einem illegalen Motorradrennen an den Klippen von Malibu teil. Dabei stürzt sie samt Motorrad von den Klippen ins Meer.
