Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 12: Kalifornische Weihnacht (2)
40 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Hobies Gast, den er auf dem Strand aufgelesen hat, entpuppt sich als Trickbetrüger, dessen Mutter im Gefängnis sitzt. C.J. glaubt, dass sich Pater Ryan in sie verliebt hat. Matt verdächtigt eine Gruppe Kleinwüchsiger, die Helfer Santas zu sein.
